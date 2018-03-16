Süper Loto açıklandı, büyük ikramiye belli oldu. Vatandaşlar bayilere koştu, kuponlarını doldurdu. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 813 bin TL belirledi. Geçen hafta 14 milyon TL'lik dev ikramiyeyi bir kişi kazanmıştı. Bu hafta büyük ikramiyenin hangi şehre, kaç kişiye çıkacağı merak konusu oldu. İşte 15 Mart Süper Loto sonuçları…

15 MART SÜPER LOTO SONUCU

Bu hafta MPİ Süper Loto büyük ikramiye tutarı 1 milyon 813 bin TL. İşte haftanın şanslı numaraları:

5, 20, 22, 31, 40, 47