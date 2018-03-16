;
Yol Durumu
  1. Terlikli tokatçı!
  2. İstanbul'da şafak operasyonu

sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar (15 Mart 2018 Süper Loto sonuçları)

'da kazandıran numaralar belli oldu! 15 Mart 2018 Süper Loto sonuçları açıklandı... 15 Mart 2018 Süper Loto... Süper Loto'yu bilen çıktı mı? Süper Loto devretti mi? Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? Süper Loto hangi ile çıktı? Süper Loto rakamları... İşte 15 Mart 2018 Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte o numaralar

açıklandı, büyük ikramiye belli oldu. Vatandaşlar bayilere koştu, kuponlarını doldurdu. İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 813 bin TL belirledi. Geçen hafta 14 milyon TL'lik dev ikramiyeyi bir kişi kazanmıştı. Bu hafta büyük ikramiyenin hangi şehre, kaç kişiye çıkacağı merak konusu oldu. İşte 15 Mart Süper Loto sonuçları…

15 MART SÜPER LOTO SONUCU
Bu hafta MPİ Süper Loto büyük ikramiye tutarı 1 milyon 813 bin TL. İşte haftanın şanslı numaraları:

5, 20, 22, 31, 40, 47

Etiketler: ,
  • 16 Mart 2018, Cuma 07:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar