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'daki uçak kazasında ölen 'in cenazesinde dikkat çeken detay!



Dubai'den dönerken 'da düşen uçakta hayatını kaybedenler dün gözyaşları içinde larına uğurlanırken, Liana Kalma Hananel, Ulus Musevi mezarlığında defnedildi. Liana Kalma Hananel'in tabutundaki siyah örtü dikkat çekti.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 16:37
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