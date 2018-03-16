Dubai'den dönerken İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenler dün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlanırken, Liana Kalma Hananel, Ulus Musevi mezarlığında defnedildi. Liana Kalma Hananel'in tabutundaki siyah örtü dikkat çekti.
İran'daki uçak kazasında ölen Liana Hananel'in cenazesinde dikkat çeken detay!
Etiketler: Liana Hananel , Erol Hananel , İran , Türkiye , son yolculuk
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