Meteoroloji’den 5 ile kuvvetli sağanak yağış uyarısı!





Yurtta hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde bahar yağışları etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklama ile kuvvetli sağanak yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı önlem alması yönünde uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün (Perşembe) öğleden sonra Doğu Akdeniz'in doğusunda etkisini artıracak gök gürültülü sağanak yağışın bu akşam ve özellikle gece saatlerinde (16:00-06:00 TSİ) Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Hassa, Payas, Arsuz, İskenderun ve Samandağı ilçelerinde, Kahramanmaraş'ın Göksun, Andırın ve Afşin ilçelerinde, Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde, Osmaniye çevrelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.