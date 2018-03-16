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Köprüsü'ne 2.3 milyar euro finansman

Köprüsü ve otoyolu projesi için ağırlıklı yabancılardan oluşan 24 banka ve finans kuruluşundan 2.3 milyar euro (11 milyar lira) tutarında kredi finansmanı sağlandı.



Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi ortak girişiminin kurduğu Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ, 10 farklı ülkeden toplam 24 banka ve finans kuruluşundan finansman sağlandığını bildirdi.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 16:47
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