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Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi ortak girişiminin kurduğu Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ, 10 farklı ülkeden toplam 24 banka ve finans kuruluşundan finansman sağlandığını bildirdi.