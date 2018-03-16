Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi ortak girişiminin kurduğu Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ, 10 farklı ülkeden toplam 24 banka ve finans kuruluşundan finansman sağlandığını bildirdi.
Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi ortak girişiminin kurduğu Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ, 10 farklı ülkeden toplam 24 banka ve finans kuruluşundan finansman sağlandığını bildirdi.
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