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Kritik toplantıyla ilgili flaş gelişme

Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 'ta yapılması planlanan toplantının, 'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkilileri arasında gerçekleşmesinin planlandığı bildirildi.

Kritik toplantıyla ilgili flaş gelişme

ile arasında kurulan üç teknik komiteden biri olan komitesinin ilk toplantısının geçen hafta tamamlanmasının ardından, iki ülke dışişleri bakanlarının 'ta Washington'da bir araya gelmesi bekleniyordu.

Diplomatik kaynaklar, ABD Tillerson'ın Başkan tarafından görevden alınmasının ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'taki ABD seyahatinin ertelendiğini belirtmişti.

21 MARTTA

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan üst düzey ABD'li bir yetkili ise bakanlar seviyesinde olmasa da 'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında Suriye konulu bir toplantının düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Yetkili, ABD'nin, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin yumuşatılmasına katkı sağlamak üzere kurulan teknik komitelerin çalışmalarını yürütmesini istediğini belirterek, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

3 TEKNİK KOMİTE

Türkiye ile ABD arasında Fetullahçı Terör Örgütü () ile mücadele, ve Suriye konularında görüşmeler yapılması için üç teknik komite kurulmuştu. Bunlardan Suriye komitesinin ilk toplantısı, kısa süre önce ABD'de yapılmıştı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün Moskova'da yapılan Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) toplantısında bir araya gelmiş ve "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, iki gün önce Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu atadığını açıklamıştı.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 00:23
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