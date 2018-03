Babasının prensesiydi. Annesinin gözbebeğiydi. Kardeşinin dert ortağı, biricik aşkının sonsuz sevgilisiydi. Bu güzelliklerin ortak ismi olan Mina Başaran , ailesine ait jetin düşmesi sonucu can verdi. İran'da düşen Başaran Holding'e ait jet Mina'yla birlikte arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel Jasmin Baruh , Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu'nun ailesini perişan etti. Kaza da ölen genç kadınlar, dün toprağa verildi. Mina, Burcu ve Sinem için Ataköy Camisi'nde tören düzenlendi. Mina'nın müstakbel eşi Murat Gezer'in vedası herkesi derinden etkiledi. Genç adam, aşkının çiçeklerle bezeli tabutuna "Murty'in" yazılı bir çelenk yerleştirdi... Gezer'in teselli eden ise yine aynı kazada can veren Burcu Urfalı'nın eşiydi... Sinem Akay'ın ve Burcu Gündoğan Urfalı'nın cenazeleri ise Edirnekapı Mezarılğı'nda toprağa verildi.BurcuUrfalı'nın eşi Sinan Urfalı'nınvedası herkesi ağlattı. Urfalı,eşinin şalının bir an olsunboynundan çıkarmadı. Aynıkazada hayatını kaybeden birçocuk annesi Liana HananelUlus Musevi Mezarlığı'nda, JasminBaruh ise Aşkenaz MuseviCemaati Mezarlığı'nda son yolculuğunauğurlandı.Ataköy'deki cenaze törenine iş, siyaset ve cemiyet hayatından çok sayıda önemli isim katıldıAylar önce evlat acısı yaşayan Mesut Yılmaz, ailenin acısını paylaştı.Hacı Sabancı ile kardeşi Hakan Sabancı, acılı ailelere taziyelerini iletti.kazada ölenlerden biri de Eda Uslu adlı hostesti. Eda için İstanbul Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde tören düzenlendi. Törene Uslu'nun annesi Bediha Uslu, kardeşleri Ercan ve Ela Uslu'nun katıldığı belirtildi. Ancak hiçbir acı Ela'nınki gibi değildi. Çünkü Eda, kardeşi Ela'nın yerine uçuşa gitmişti.Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. Kuvvet'in naaşı, Üçler Mezarlığı gasilhanesinden alınarak Hacıveyis Camisi'ne getirildi. Acılı anne Emine Umman ve abla İlknur Kuvvet Çelik ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kazada yaşamını yitiren Beril Gebeş'in cenazesi ise henüz Türkiye'ye gönderilmedi.