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Eşsiz acı

, 14 Nisan’da Murat’ına erecekti. Ancak hayali İran’da düşen jetle yok olup gitti. Gelinlik yerine kefen giyindi. Müstakbel eşi Murat ise aşkının çiçeklerle bezeli tabutuna “Murty’in” yazılı bir çelenk yerleştirdi. Genç adamı teselli eden ise aynı da ölen Burcu’nun eşiydi

Eşsiz acı
Babasının prensesiydi. Annesinin gözbebeğiydi. Kardeşinin dert ortağı, biricik aşkının sonsuz sevgilisiydi. Bu güzelliklerin ortak ismi olan , ailesine ait jetin düşmesi sonucu can verdi. İran'da düşen Başaran Holding'e ait jet Mina'yla birlikte arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, , , Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu'nun ailesini perişan etti. da ölen genç kadınlar, dün toprağa verildi. Mina, Burcu ve Sinem için Ataköy Camisi'nde tören düzenlendi. Mina'nın müstakbel eşi Murat Gezer'in vedası herkesi derinden etkiledi. Genç adam, aşkının çiçeklerle bezeli tabutuna "Murty'in" yazılı bir çelenk yerleştirdi... Gezer'in teselli eden ise yine aynı kazada can veren Burcu Urfalı'nın eşiydi... Sinem Akay'ın ve Burcu Gündoğan Urfalı'nın cenazeleri ise Edirnekapı Mezarılğı'nda toprağa verildi.


ŞALI BOYNUNDAYDI
Gözyaşları Ataköy Camii'ne sığmadı. Burcu Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı'nın vedası herkesi ağlattı. Urfalı, eşinin şalının bir an olsun boynundan çıkarmadı. Aynı kazada hayatını kaybeden bir çocuk annesi Liana Hananel Ulus Musevi Mezarlığı'nda, Jasmin Baruh ise Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

HERKES ORADAYDI
Ataköy'deki cenaze törenine iş, siyaset ve cemiyet hayatından çok sayıda önemli isim katıldı


Aylar önce evlat acısı yaşayan Mesut Yılmaz, ailenin acısını paylaştı.


Hacı Sabancı ile kardeşi Hakan Sabancı, acılı ailelere taziyelerini iletti.


AH KARDEŞİM
Korkunç kazada ölenlerden biri de Eda Uslu adlı hostesti. Eda için İstanbul Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde tören düzenlendi. Törene Uslu'nun annesi Bediha Uslu, kardeşleri Ercan ve Ela Uslu'nun katıldığı belirtildi. Ancak hiçbir acı Ela'nınki gibi değildi. Çünkü Eda, kardeşi Ela'nın yerine uçuşa gitmişti.


TULUMUYLA UĞURLANDI
Pilot Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. Kuvvet'in naaşı, Üçler Mezarlığı gasilhanesinden alınarak Hacıveyis Camisi'ne getirildi. Acılı anne Emine Umman ve abla İlknur Kuvvet Çelik ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kazada yaşamını yitiren Beril Gebeş'in cenazesi ise henüz Türkiye'ye gönderilmedi.


AYDIN HAMZA
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