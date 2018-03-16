Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman başlayacak? soruları tüm Müslüman yurttaşlarımız tarafından merak ediliyor. Üç aylar olarak tabir edilen Recep, Şaban, Ramazan ne zaman başlayacak? Kandiller ve mübarek günlerin de içinde yer aldığı üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2018'de mübarek 3 ayların başlayacağı ve Ramazan ne zaman? sorusunun yanıtı...

Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç aylar, 19 Mart Pazartesi günü başlayacak. recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 22 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.



ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur, üç ayların "mana mevsimi" olduğunun altını çizdi.

Allah'ın, kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı ayları ve geceleri mübarek kıldığını kaydeden Bodur, üç aylarda rahmet dalgalarının arttığını, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğunu ifade etti.

"ÜÇ AYLAR DİYE BİR TANIM YOK"

Bodur, Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hadislerinde "üç aylar" diye bir tanımın olmadığını fakat Hazreti Peygamber hayatında recep, şaban ve ramazan aylarının değerini belirten ifadelerin bulunduğunu vurguladı.

Sonraki dönemlerde üç ayların önemli bir yer edindiğini belirten Bodur, "Aslında Regaip Kandili ve diğer geceler, bayramın gelişini bizlere haber veriyor." dedi.

"CAMİLERDE ÖZEL PROGRAMLAR YAPILACAK"

Diyanet İşleri Başkanlığınca üç aylar boyunca camilerde özel programların yapılacağını bildiren Bodur, şöyle devam etti:

"Üç aylar bizim hayatımızda bir mektebe dönüşüyor. Kur'an-ı Kerim ve meali daha çok okunuyor. İlmihaller tekrarlanıyor. Üç aylar, yenilenme, kendimize çeki düzen verme, günahlarımız, hatalarımız varsa onlardan tövbe etme, komşuyu, yaşlıları fakirleri, kimsesizleri gözettiğimiz bir mevsim oluyor bizim için."

Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar İslam'ın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı'nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi'dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.

İŞTE RAMAZAN'IN BAŞLANGIÇ TARİHİ

11 ayın sultanı Ramazan ayı 2018'de, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü ise Ramazan ayının son günü olarak idrak edilecek.

2018 KANDİLLERİ

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.