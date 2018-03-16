Boğaz’da panik

Denize atlayan genç kadın paniğe neden oldu. Olay önceki gece İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Aysun isimli kadın, sahilde taksiden indi. Yürümeye başladı. Çantasını bırakıp kendisini Boğaz'ınserin sularına bıraktı. Bir süre sonra geri dönen taksi şoförü kadını indirdiği yerde bulamadı. Ne olduğunu anlamayan adam, Aysun'un sudaçırpındığını görünce durumu polis vesağlık ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin çağrılmasıyla denize atlayan kadın sudan çıkartıldı. Aysun, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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