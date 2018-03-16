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’da panik

’de genç kadın, ’ın serin sularına atladı. ekipleri tarafından son anda kurtarıldı

Boğaz’da panik
Denize atlayan genç kadın paniğe neden oldu. Olay önceki gece 'de yaşandı. Aysun isimli kadın, sahilde taksiden indi. Yürümeye başladı. Çantasını bırakıp kendisini Boğaz'ın serin sularına bıraktı. Bir süre sonra geri dönen taksi şoförü kadını indirdiği yerde bulamadı. Ne olduğunu anlamayan adam, Aysun'un suda çırpındığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. ekiplerinin çağrılmasıyla denize atlayan kadın sudan çıkartıldı. Aysun, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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