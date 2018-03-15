

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, örgüte çok ağır bir darbe daha vurdu.Teröristlerin silah deposu ve eğitim kampı olarak kullandığı binaları başarılı bir hava operasyonuyla yerle bir eden Türk jetleri, çok sayıdaki teröristi de etkisiz hale getirdi.