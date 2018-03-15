Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, örgüte çok ağır bir darbe daha vurdu.Teröristlerin silah deposu ve eğitim kampı olarak kullandığı binaları başarılı bir hava operasyonuyla yerle bir eden Türk jetleri, çok sayıdaki teröristi de etkisiz hale getirdi.
YPG'nin silah deposundan çıkan liste!
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında imha edilen YPG'nin silah deposu ve eğitim kampı olarak kullandığı binanın enkazından burada eğitim gören teröristlerin listesi çıktı. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle YPG/PKK saflarına katılan ABD vatandaşı Jake Klipsch, Afrin'de öldürüldü.
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kopek gebermis iyi olmus
65 yaşındayım onu vuran mubarek eli öperim Allah Mehmetçiğimizden razı olsun
Kendi yolumuzda ağırca gidiyoruz. Zorla Osmanlıyı uyandıracaklar.
Mart ayında ....... Mart karı yağdı. Hesine kapak olsun.
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