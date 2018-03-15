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'nin silah deposundan çıkan liste!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında imha edilen 'nin silah deposu ve eğitim kampı olarak kullandığı binanın enkazından burada eğitim gören teröristlerin listesi çıktı. ile mücadele bahanesiyle YPG/ saflarına katılan ABD vatandaşı Jake Klipsch, Afrin'de öldürüldü.


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 'nin kuzeyinde terör örgütü -'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, örgüte çok ağır bir darbe daha vurdu.Teröristlerin silah deposu ve eğitim kampı olarak kullandığı binaları başarılı bir hava operasyonuyla yerle bir eden Türk jetleri, çok sayıdaki teröristi de etkisiz hale getirdi.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 11:51
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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tr sevdalisi tr sevdalisi

kopek gebermis iyi olmus

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.03.2018 16:46
kg kg

65 yaşındayım onu vuran mubarek eli öperim Allah Mehmetçiğimizden razı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.03.2018 16:13
Osman Osman

Kendi yolumuzda ağırca gidiyoruz. Zorla Osmanlıyı uyandıracaklar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.03.2018 15:17
Harika Harika

Mart ayında ....... Mart karı yağdı. Hesine kapak olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.03.2018 15:15
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