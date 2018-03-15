ALES başvuruları için son gün ne zaman? ALES'e başvuru nasıl yapılır? ALES puanları nasıl hesaplanır?

BAŞVURU BUGÜN SONA ERİYOR.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atama yapabilmek için gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru işlemini gerçekleştiremeyen adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ALES kaç yıl geçerli? 2018 ALES başvuru nasıl yapılır? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ALES ile ilgili merak edilen soruların yanıtı..