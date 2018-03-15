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  1. 'Baş'ı belada
  2. Sevgi ve nefret

Yeter artık!

’de bir kadın, 17 yaşındaki sevgilisi tarafından katledildi. Küçük oğlu, cesedinin başında bulundu. Katil zanlısı, “Kıskandım, öldürdüm” dedi

Yeter artık!
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber dün 'den geldi. 3 yaşındaki oğluyla birlikte yaşayan, Müzeyyen Laçin'in (28) evinden ağlama sesi duyan komşuları, kapıyı çaldı. Ancak açan olmadı. Polise haber verildi. Ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdi. Laçin, kanlar içinde bulundu. Oğlu ise yanı başındaydı. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

BİRLİKTE ALKOL ALDILAR
Bir gün önce öldürüldüğü tespit edilen Laçin'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Katil zanlısı sevgilisi Mehmet Bayram (17) kısa sürede yakalandı. Tutuklanan genç adam, "Müzeyyen benden büyük olduğu için bana sahiplenme duygusuyla yaklaşırdı. Olay gecesi evde birlikte alkol alıp müzik dinliyorduk. Oğlu da diğer odada uyuyordu. Müzeyyen'in eski sevgilisi ile ilgili konuşurken, aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ben de öfkeme yenilip vurdum. Pişmanım" dedi.


17 yaşındaki Mehmet Bayram, kıskançlık krizine girdi. Kendisinden 11 yaş büyük olan sevgilisini hunharca katletti.
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