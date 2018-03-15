Yeter artık!

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber dün İzmir'den geldi. 3 yaşındaki oğluyla birlikte yaşayan, Müzeyyen Laçin'in (28) evinden ağlama sesi duyan komşuları, kapıyı çaldı. Ancak açan olmadı. Polise haber verildi. Ekipler,çilingir yardımıyla içeri girdi. Laçin, kanlar içinde bulundu. Oğlu ise yanı başındaydı. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
BİRLİKTE ALKOL ALDILAR Bir gün önce öldürüldüğü tespit edilen Laçin'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Katil zanlısı sevgilisi Mehmet Bayram (17) kısa sürede yakalandı. Tutuklanan genç adam, "Müzeyyen benden büyük olduğu için bana sahiplenme duygusuyla yaklaşırdı. Olay gecesi evde birlikte alkol alıp müzik dinliyorduk. Oğlu da diğer odada uyuyordu. Müzeyyen'in eski sevgilisi ileilgili konuşurken, aramızda kıskançlıkyüzünden tartışma çıktı. Ben de öfkeme yenilip vurdum. Pişmanım" dedi.
17 yaşındaki Mehmet Bayram, kıskançlık krizine girdi. Kendisinden 11 yaş büyük olan sevgilisini hunharca katletti.
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