Gümüşhane'de yaşayan 27 yaşındaki jeofizik mühendisi Sercan Demirel, amacına ulaştı. Askerlik görevini yerine getirebilmek için 3 ayda 131'den 99 kiloya düşen Demirel, dün vatani görevini yerine getirmesinin önündeki engeli aştı. Kınası yakıldı ve asker ocağına uğurlandı. "Bu farklı bir duygu" diyerek mutluluğunu anlattı.
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