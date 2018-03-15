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Yol Durumu
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  2. Bayraklı mesaj

S'Er'can

SErcan
'de yaşayan 27 yaşındaki jeofizik mühendisi Sercan Demirel, amacına ulaştı. Askerlik görevini yerine getirebilmek için 3 ayda 131'den 99 kiloya düşen Demirel, dün vatani görevini yerine getirmesinin önündeki engeli aştı. Kınası yakıldı ve asker ocağına uğurlandı. "Bu farklı bir duygu" diyerek mutluluğunu anlattı.


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