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Adana'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü! Avuçlarından 4 bin TL çıktı


Seyhan ilçesi Saydam Caddesi üzerindeki boş arazide oynayan çocuklar, otların arasında hareketsiz yatan birini fark ederek polise ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.
  • 15 Mart 2018, Perşembe 19:52
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