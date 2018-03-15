Hepsi kullanıma hazır: Afrin'de çökertildi!



Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, bölge PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmeye devam ediyor.