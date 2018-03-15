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Hepsi kullanıma hazır: Afrin'de çökertildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.


Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, bölge //PYD-YPG ve terör örgütlerinden temizlenmeye devam ediyor.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 22:50
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