Hepsi kullanıma hazır: Afrin'de çökertildi!

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, bölge PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmeye devam ediyor.
Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, bölge PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmeye devam ediyor.
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