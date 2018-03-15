Bay Kemal'in trolleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Parti içi demokrasi disipline uymayacağız demek değildir. Disiplinli bir örgüt istiyorum. Tekrarın gücüne inanıyorum. Herkes tek bir söylemde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde yükselen muhalif sesleri kısmak için yaptığı bu uyarıdan sonra CHP'li vekiller attığı tweet'lerde aynı ifadeleri kullanmaya başladı.

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Tuncay Özkan, Barış Yarkadaş ve Mustafa Balbay'ın attığı tweet'lerdeki benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

