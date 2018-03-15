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Bay Kemal'in trolleri

Kılıçdaroğlu'nun herkesin tek bir söylemde olması gerektiğini istemesinden sonra CHP milletvekilleri aynı tweet'leri atmaya başladı.

Bay Kemalin trolleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Parti içi demokrasi disipline uymayacağız demek değildir. Disiplinli bir örgüt istiyorum. Tekrarın gücüne inanıyorum. Herkes tek bir söylemde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde yükselen muhalif sesleri kısmak için yaptığı bu uyarıdan sonra CHP'li vekiller attığı tweet'lerde aynı ifadeleri kullanmaya başladı.

COPY PASTE TWEET'LER
Tuncay Özkan, Barış Yarkadaş ve Mustafa Balbay'ın attığı tweet'lerdeki benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

  • 15 Mart 2018, Perşembe 13:49
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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KARAKALEM KARAKALEM

HAKKATEN TROL BUNLAR.:)

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 15.03.2018 15:36
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