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Hoşçakal şehidim

Hoşçakal şehidim
Afrin'de yerde gördüğü Kur'an-ı Kerim'i kaldırınca, altında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen (23), dün 'ta toprağa verildi. 'da şehit olan Astsubay Ümmet Ufacık Konya'da, Uzman Çavuş Kadir Çakı 'da ve Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal da Alanya'da defnedildi.


Uzman Çavuş Orhan Sürmen
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