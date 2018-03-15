Hoşçakal şehidim

; 21 / 12 17 / 9 12 / 2 9 / 2 14 / 4 16 / 6 13 / 4 18 / 12 9 / -1 18 / 10 18 / 10 15 / 5 16 / 6 19 / 6 10 / 3 15 / 6 13 / 6 8 / 3 13 / 3 13 / 2 17 / 8 14 / 9 14 / 3 13 / 2 16 / 8 18 / 6 17 / 5 16 / 7 15 / 6 14 / 5 8 / 1 14 / 3 16 / 8 15 / 11 13 / 5 12 / 5 19 / 11 16 / 7 12 / 2 14 / 8 18 / 10 15 / 8 14 / 4 16 / 4 9 / 1 12 / 2 13 / 3 13 / 2 15 / 6 13 / 3 17 / 10 16 / 8 16 / 6 12 / 2 16 / 7 17 / 9 16 / 10 20 / 13 14 / 5 12 / 4 11 / 5 13 / 3 14 / 10 15 / 10 18 / 8 13 / 10 18 / 10 12 / 7 12 / 4 19 / 9 15 / 8 13 / 8 13 / 6 14 / 11 15 / 4 11 / 3 10 / 3 15 / 10 9 / 2 14 / 10 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Afrin'de yerde gördüğü Kur'an-ı Kerim'i kaldırınca, altında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen (23), dün Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Diyarbakır'da şehit olan Astsubay Ümmet Ufacık Konya'da, Uzman Çavuş Kadir Çakı Amasya'da ve Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal da Alanya'da defnedildi. Uzman Çavuş Orhan Sürmen
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.