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Devlet baba

, 55. gününe girdi. Teröristleri bölgeden temizleyen , Suriyeli çocukları da sevindirdi. Kahramanlarımızın büyüklüğü bir kez daha belgelendi...

Devlet baba
, adına yakışır manzaraları ortaya çıkarttı. Teröristlerden temizlenen Afrin'in Cinderes kırsalındaki Nasıriye Köyü'nde, duygulandıran bir kare fotoğraflandı. Şefkatini kimseden esirgemeyen , bölge sakinlerine yardım dağıttı. Bir askerin Abidin adlı çocuğu sevmesi objektiflere yansıdı. Çocuğun yanına gidip yakından ilgilenerek sarılan askerimiz, duygulu anlar yaşattı.
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