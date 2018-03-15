Devlet baba

Zeytin Dalı Harekatı, adına yakışır manzaraları ortaya çıkarttı. Teröristlerden temizlenen Afrin'in Cinderes kırsalındaki Nasıriye Köyü'nde, duygulandıran bir kare fotoğraflandı. Şefkatini kimseden esirgemeyen Mehmetçik, bölge sakinlerine yardım dağıttı. Bir askerin Abidin adlı çocuğu sevmesi objektiflere yansıdı. Çocuğun yanına gidip yakından ilgilenerek sarılan askerimiz, duygulu anlar yaşattı.
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