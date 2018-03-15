Bu noktalara basınçla ağrılardan kurtulun!

Akupunktur, Çin'de binlerce yıldır kullanılmaktadır ve doğru noktaları seçmek, genel ağrıyı iyileştirmenin yanı sıra fiziksel acıyı, zihinsel dengesizlikleri önemli ölçüde azaltabilir.



Bizde sizlere günlük hayatta kullanabileceğiniz birkaç basınç noktasından bahsedeceğiz.



3 mil noktası

Sindirim sisteminin çalışmasını iyileştirmeye ve çeşitli mide ağrılarına, kusmaya ve mide bulantısının geçmesine yardımcı olur.

Bacaklarınızı bükün ve bir dakika boyunca bu bölgeye sıkı bir basınç uygulayın.