Akupunktur, Çin'de binlerce yıldır kullanılmaktadır ve doğru noktaları seçmek, genel ağrıyı iyileştirmenin yanı sıra fiziksel acıyı, zihinsel dengesizlikleri önemli ölçüde azaltabilir.
Bizde sizlere günlük hayatta kullanabileceğiniz birkaç basınç noktasından bahsedeceğiz.
3 mil noktası
Sindirim sisteminin çalışmasını iyileştirmeye ve çeşitli mide ağrılarına, kusmaya ve mide bulantısının geçmesine yardımcı olur.
Bacaklarınızı bükün ve bir dakika boyunca bu bölgeye sıkı bir basınç uygulayın.
Bu noktalara basınçla ağrılardan kurtulun!
Vücudunuzun herhangi bir yerinde meydana gelen ağrıları, vücudunuzun belirli bölgelerine basınç uygulayarak anında geçirebileceksiniz. Çin'de yıllardır uygulanan ve genel ağrıyı iyileştirmenizi sağlayacak bu yöntemlerin aynı zamanda sağlık açısından da birçok faydası bulunmakta. İşte tüm vücudunuzda ağrılardan kurtulmanızı sağlayacak basınç noktaları…
Akupunktur, Çin'de binlerce yıldır kullanılmaktadır ve doğru noktaları seçmek, genel ağrıyı iyileştirmenin yanı sıra fiziksel acıyı, zihinsel dengesizlikleri önemli ölçüde azaltabilir.
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