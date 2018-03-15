AVM'leri mesken edinen yankesicilik şebekeleri çökertildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki alışveriş merkezlerinde kadın müşterilerin çantaları, çantalarından cep telefonu ve cüzdanlarının çalınmasına ilişkin şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı. Şişli, Esenyurt, Eyüp ve Fatih'teki alışveriş merkezlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, emniyette hırsızlık ve yankesicilikten kaydı bulunan 1'i kadın 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.