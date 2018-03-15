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AVM'leri mesken edinen yankesicilik şebekeleri çökertildi

'da özellikle AVM'leri mesken edinip kadınları hedef alarak, 125 yan yankesicilik suçu işleyen, aralarında çocuklarında bulunan ve 3 ayrı şebekeden oldukları belirlenen 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Baz yankesicilik anları güvenlik kameralarına, yankesicilere yapılan operasyon ise polis kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki alışveriş merkezlerinde kadın müşterilerin çantaları, çantalarından cep telefonu ve cüzdanlarının çalınmasına ilişkin şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı. Şişli, Esenyurt, Eyüp ve Fatih'teki alışveriş merkezlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, emniyette hırsızlık ve yankesicilikten kaydı bulunan 1'i kadın 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 14:36
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ado ado

ıstanbul hırsız yuvasına döndü yazık esnafa yazık ıstanbulda yaşayanlara

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cevapla 15.03.2018 14:44
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