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'Babamın görüntüleriyle gırgır geçtiler'

Halil Dağ’ın talihsiz ölümünün ardından sosyal medya paylaşımlarından etkilenen bir kızı intiharı düşündü, diğeri aynı yerde 5 metreden düştü. Görüntülere yapılan yorumlar aileyi çok yıpratmış. Acılı eş, “Kızlarım izledikçe çığlık atıyorlardı, şimdi içlerine kapandılar” diyor.


Halil Dağ 38 yaşında, 8 çocuk sahibiydi. 1 Ocak tarihinde, doğum gününde arkadaşlarına poz verirken, hayrete düşüren ölümüyle tanıdık onu. Urfa Kalesi'nden atladığı sırada 2 minarenin arasında poz vermek isterken 26 metrelik uçurumdan düşüp hayatını kaybeden Dağ'ın trajik ölümü, sosyal medyaya bakışımızı sorgulamamıza da neden oldu. Kimilerinin gülüp geçerek izlediği görüntülerden sonra Dağ Ailesi için geriye koca bir enkaz kaldı.

  • 15 Mart 2018, Perşembe 09:40
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