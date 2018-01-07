Ölüme atlayış!

Doğum gününde Şanlıurfa Kalesi'nden düşerek hayatını kaybeden genç adamın düşme anları ortaya çıktı. Korkunçolay 2018 yılının ilk günündeyaşandı. Şanlıurfa'daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 39 yaşındaki Halil Dağ, il dışından gelen arkadaşlarını evinde ağırladı. Daha sonra da dostlarıylabirlikte, tarihi kaleyeçıktı. Ardından fotoğraf çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıkmaya çalıştı. Farklı şekillerde pozlarvermeye başladı. Fotoğraflarda Balıklıgöl manzarasının çıkması için büyük çaba harcadı. Ancak fotoğraf aşkı bununla da sınırlı kalmadı. Havada poz vermekiçin de uğraştı. 1'den 3'ekadar saydı. "Ya Allah" diyerekkayadan atladı. Ancak yere düştüğünde dengesini sağlayamadı. Uçurumdan yuvarlandı.Yaklaşık 20 metre yüksekliktenyere çakıldı. Hayata gözlerinikapadı. İzleyenlerin tüylerini ürperten o dehşet anları ise video ve fotoğraf çeken arkadaşlarının cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
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