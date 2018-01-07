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Ölüme atlayış!

Kalesi’nde poz verirken düşen Halil Dağ kurtarılamadı. Dehşet anların görüntüsü ise dün ortaya çıktı. Talihsiz adamın, 1’den 3’e kadar sayıp, ‘Ya Allah’ diyerek atladığı anlaşıldı...

Ölüme atlayış!
Doğum gününde Kalesi'nden düşerek hayatını kaybeden genç adamın düşme anları ortaya çıktı. Korkunç olay 2018 yılının ilk gününde yaşandı. Şanlıurfa'daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 39 yaşındaki Halil Dağ, il dışından gelen arkadaşlarını evinde ağırladı. Daha sonra da dostlarıyla birlikte, tarihi kaleye çıktı. Ardından fotoğraf çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıkmaya çalıştı. Farklı şekillerde pozlar vermeye başladı. Fotoğraflarda Balıklıgöl manzarasının çıkması için büyük çaba harcadı. Ancak fotoğraf aşkı bununla da sınırlı kalmadı. Havada poz vermek için de uğraştı. 1'den 3'e kadar saydı. "Ya Allah" diyerek kayadan atladı. Ancak yere düştüğünde dengesini sağlayamadı. Uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Hayata gözlerini kapadı. İzleyenlerin tüylerini ürperten o dehşet anları ise video ve fotoğraf çeken arkadaşlarının cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.


Halil Dağ, 8 çocuk babasıydı.
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