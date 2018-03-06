Tarihi kaleden düşerek ölen adamın kızı da aynı yerden düştü

Şanlıurfa'da doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tarihi kalede fotoğraf çektirmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ'ın 16 yaşındaki kızı S.D.'de babasının düştüğü yeri görmek için çıktığı kaleden düştü. Ağır yaralanan kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Doğum günü olan 1 ocakta arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa Kalesine çıkıp fotoğraf çektirmek isterken ayağı kayıp düşen Halil Dağ'ın 16 yaşındaki kızı S.D.'de babasının düştüğü yeri görmek isterken kaleden düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanarak aşağı düşen kız, olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFI ÖLÜMÜ GETİRDİ

Doğum gününde misafirleriyle birlikte kaleye çıkarak fotoğraf çektirmeye çalışan 38 yaşındaki Halil Dağ'ın ayağı kaydı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakılan şahıs, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dağ'ın düşmeden birkaç dakika önce çektiği fotoğrafı arkadaşlarına göndererek kaleye gelmelerini istediği öğrenildi.

Düşme anı arkadaşının cep telefonuyla güvenlik kamerasına yansıdı

Fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ'ın düşme anına ait cep telefonu görüntüleri ile güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ'ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor. O anları ise bir arkadaşı saniye saniye cep telefonuyla kaydetti. Arkadaşlarıyla birlikte kaleyi gezen Halil Dağ, iddiaya göre doğum günü için fotoğraf çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıktı. Arkasına Balıklıgöl'ün manzarasını almaya çalışan Dağ, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten yere çakıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.