Baba yıkıldı

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin İstanbul'daki Adli TıpKurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Cenazelertek tek ailelere teslimedilmeye başlanırken adlitıp önünde duygusal anlaryaşandı. Kazada hayatını kaybeden Aslıgül İzmirli'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeleri teslim alan ailelerin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Bufotoğraf, dün sosyalmedyada binlerce kişininüzüntülü yorumlaryazmasına neden oldu.
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