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Baba yıkıldı

Hüseyin Başaran, kızı Mina’nın cenazesini almak için morga giderken objektiflere takıldı.

Baba yıkıldı
İran'da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Cenazeler tek tek ailelere teslim edilmeye başlanırken adli tıp önünde duygusal anlar yaşandı. Kazada hayatını kaybeden Aslıgül İzmirli'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeleri teslim alan ailelerin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Bu fotoğraf, dün sosyal medyada binlerce kişinin üzüntülü yorumlar yazmasına neden oldu.
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