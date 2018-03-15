Hayıt otunun faydaları saymakla bitmiyor ama erkekler dikkatli tüketmeli

Hayıt otu, aslında ot türü gibi görünen bir bitki değil, çalı veya maki görünümüne sahiptir. Menengiçler familyasından olan hayıt otu, Haziran ve Temmuz aylarında mor çiçek açan bir bitkidir. Hayıt otunun faydaları ise oldukça fazladır. Hayıt otunun faydaları doktorlar tarafından da onaylanıyor. Hayıt otu; aklınıza gelebilecek bütün kadın hastalıklarında doktor kontrolünde gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Hayıt otu erkeklerde cinsel isteği azaltırken bir diğer yandan prostat kanseri önlenmesinde bitkisel ilaç olarak önerilir.