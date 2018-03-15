Hayıt otu, aslında ot türü gibi görünen bir bitki değil, çalı veya maki görünümüne sahiptir. Menengiçler familyasından olan hayıt otu, Haziran ve Temmuz aylarında mor çiçek açan bir bitkidir. Hayıt otunun faydaları ise oldukça fazladır. Hayıt otunun faydaları doktorlar tarafından da onaylanıyor. Hayıt otu; aklınıza gelebilecek bütün kadın hastalıklarında doktor kontrolünde gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Hayıt otu erkeklerde cinsel isteği azaltırken bir diğer yandan prostat kanseri önlenmesinde bitkisel ilaç olarak önerilir.
Hayıt otunun faydaları saymakla bitmiyor ama erkekler dikkatli tüketmeli
Hayıt otunun faydaları saymakla bitmiyor. Hayıt otunun faydalarından birçok alanda bahsetmek mümkün. Kadınların karşılaştığı hormonsal sorunlar, gaz giderici ve idrar söktürücü gibi… Hayıt otunun faydalarından bahsederken bu faydaların özellikle kadınlar üzerinde etkili olduğunu da ayrıca belirtmek isteriz. Zira hayıt otu nedir dendiğinde bilmeniz gereken bir diğer bilgi de erkeklerde cinsel arzuları köreltmek için kullanılmasıdır.
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