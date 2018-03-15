Angius kaçtı!

İtalya'nın Pisa kentinden İstanbul'a gelen gemi kaptanı Maurizio Angius, Atatürk Havalimanı'nda Avukat L.B'nin valizini bilerek aldı. Kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı yakalandı. Verdiği ifadede "Bagaj bandında başkasına ait siyah renkli çek çekli bir valizi aldım. Otelde içini kontrol ettiğimde, kişisel elbiseler olduğunu gördüm. Daha sonra Muğla'ya gittim. Valizi de yanımda götürdüm. Dalaman'da valizi bilmediğim bir yere attım. Çok pişmanım. Zararını karşılamak isterim" dedi. Serbest bırakılan şüpheli Angius hakkında savcılık 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ancak Angius, Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hiç katılmadı. Avukat L.B. şikayetinden vazgeçti ama mahkeme sanık Angius hakkında yakalama kararı çıkardı. 5 duruşma yapılmasına rağmen sanık Angius'a bir daha ulaşılamadı. Dava ise kararabağlanamadı.
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