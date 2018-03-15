;
Yol Durumu
  1. Yeşilçam'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar
  2. Fedak'ER'

Gizli bilgileri "milli ışık" koruyacak


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü () ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (), bilgi güvenliği için kullanılan teknolojilerin milli ve yerli unsurlarla üretilmesinin ulusal güvenlik için zorunlu hale geldiğinden hareketle, atomik ölçekte sistemler üzerine çalışma başlattı...
Etiketler: , ,
  • 15 Mart 2018, Perşembe 11:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar