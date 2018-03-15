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size

Afrin size
80 milyon, 'de terör temizliği yapan askerlerimize destek olmak için kenetlendi. "Vatan harekatına", Ortaca İlçesi Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokul öğrencileri de destek verdi. Mehmetçik için "Mektepten Mehmetçiğe Minnet" kermesi düzenlendi. Kadınlar burada askerlerimiz için yaptıkları gözleme ve ekmekleri satarak gelir elde etti. Kısa sürede toplanan 5 bin 257 lira da Mehmetçik Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na gönderildi.
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