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Acılı baba kuleye kızını sordu

'da meydana gelen uçak kazası sonrasında ölen 11 kişiden 10'unun cesetleri İstanbul'a getirilirken kayıp olan 'in cenazesi henüz bulunamadı.

'da düşen özel jette ölen 11 kadından 10'unun cenazeleri dün Türkiye'ye getirildi. Cenazeler bugün toprağa verilecek. Uçağın kaptan pilotu 'in cenazesi ise aranıyor.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 08:29
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