İran'da düşen özel jette ölen 11 kadından 10'unun cenazeleri dün Türkiye'ye getirildi. Cenazeler bugün toprağa verilecek. Uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesi ise aranıyor.
Acılı baba kuleye kızını sordu
İran'da meydana gelen uçak kazası sonrasında ölen 11 kişiden 10'unun cesetleri İstanbul'a getirilirken kayıp olan Beril Gebeş'in cenazesi henüz bulunamadı.
Etiketler: Mina Başaran , Beril Gebeş , İran , Murat Gezer
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