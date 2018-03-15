Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.