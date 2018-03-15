Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor...
Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminlerine göre güneşli hava yerini kuvvetli yağışlara bırakacak. İstanbul'da 18 Mart Pazar gününden itibaren yağışlar tekrar geri dönüş yapacak. İşte hava durumu raporu
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji , İstanbul , kuvvetli yağış
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