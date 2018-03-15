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uyardı! Kuvvetli geliyor...

'den gelen son tahminlerine göre güneşli hava yerini lara bırakacak. 'da 18 Mart Pazar gününden itibaren yağışlar tekrar geri dönüş yapacak. İşte hava durumu raporu

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerine göre; Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 09:01
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