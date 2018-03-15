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'dan 'a hava harekatı!

'dan yapılan açıklamada teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edildiği bildirildi.

TSKdan Kuzey Iraka hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince () Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Teröristlerce barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefi imha eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 08:15
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