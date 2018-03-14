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Vatan sana minnettar

Vatan sana minnettar
Doktor M. Celal Almaz, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında canını siper etti. 'cüler tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateş sonucu 15 yerinden yaralanarak gazi oldu. Almaz, iyileşir iyileşmez de gönüllü olarak Afrin'e gidip Mehmetçik'e şifa verdi. Almaz, şunları söyledi: "Bu kutlu yolda başkomutanımız Erdoğan'ın arkasındayız. Buradaki insanlar Türk askerini kurtarıcı olarak görüyorlar."


Betül USTA
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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