Vatan sana minnettar

Doktor M. Celal Almaz, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında canını siper etti. FETÖ'cüler tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateş sonucu 15 yerinden yaralanarak gazi oldu. Almaz, iyileşir iyileşmez de gönüllü olarak Afrin'e gidip Mehmetçik'e şifa verdi. Almaz, şunları söyledi: "Bu kutlu yolda başkomutanımız Erdoğan'ın arkasındayız. Buradaki insanlar Türk askerini kurtarıcı olarak görüyorlar."
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