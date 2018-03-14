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eziyeti son buluyor! alacaklar dikkat

Avrupa Birliği, aralarında 'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin vatandaşları için 'çile' anlamına gelen si alanında önemli değişikliklere gidiyor. Komisyonu'nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos tarafından açıklanan öneriler gereği, kuralları ihlal etmeyenler için Schengen vizesi almak daha kolay olacak.

AB Komisyonu, yeni kuralları büyük ölçüde değişen güvenlik kaygıları nedeniyle belirledi. İşte Komisyon tarafından belirlenen yeni kurallar:

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 15:49
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