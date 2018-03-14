Avrupa Birliği, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin vatandaşları için 'çile' anlamına gelen Schengen vizesi alanında önemli değişikliklere gidiyor. AB Komisyonu'nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos tarafından açıklanan öneriler gereği, kuralları ihlal etmeyenler için Schengen vizesi almak daha kolay olacak.

AB Komisyonu, yeni kuralları büyük ölçüde değişen güvenlik kaygıları nedeniyle belirledi. İşte Komisyon tarafından belirlenen yeni kurallar: