ŞANLIURFA'da jandama tarafından bir eve düzenlenen operasyonda Roma döneminde yazılan 10 İncil ile ruhsatsız 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'da jandama tarafından bir eve düzenlenen operasyonda Roma döneminde yazılan 10 İncil ile ruhsatsız 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
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