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Roma döneminde yazılan 'i satmak isterken yakalandı

'da jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda Roma döneminde yazılan ile ruhsatsız 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Denizli’de ise otomobilin koltuk kılıfından Roma, Helenistik, Bizans ve İslami dönemlere ait 106 adet sikke çıktı

O İnciller sonunda bulundu!

'da jandama tarafından bir eve düzenlenen operasyonda Roma döneminde yazılan ile ruhsatsız 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 15:30
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