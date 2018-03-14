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’te ele geçirildi! 7.3 milyon lira değerinde…

’in Osmaneli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 7.3 milyon lira olan 93 cam tüpte kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Bilecik’te ele geçirildi! 7.3 milyon lira değerinde…
'te ele geçirilen 93 adet tüp içerisinde kobra yılan zehrinin değerinin tam tamına 7,3 milyon TL olduğu öğrenildi.



Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesi İçmeler mevkiinde alınan bir ihbar üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan operasyonda şüpheli bir otomobil durduruldu. Araç içinde yapılan aramada kimyasal-nükleer maddelerin ayrıştırılması ve ilaç sanayinde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 7,3 milyon TL olan 93 adet tüp içerisinde kobra yılan zehri ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan V.L., E.G., A.Ç. ve N.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ç'nin üst aramasında H.A. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir.




Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken olayla ilgili tahkikata devam ediliyor.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 16:03
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