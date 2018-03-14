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’dan 15 sayfalık itiraf

789 yıla kadar hapisle yargılanan , oyuna geldiğini söyledi.

Ponzi Arzu’dan 15 sayfalık itiraf
Bursa'da lakaplı Arzu Mertgil (39), 'birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama' yöntemiyle 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdı. Mertgil ile birlikte G.Ş., S.Ç., S.T. ve R.A. tutuklandı. 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, "dolandırıcılık" suçundan 789 yıla kadar hapsi istenen Ponzi Arzu ile tutuksuz sanıklar dün tekrar hakim karşısına çıktı. Şimdiye kadar anlatmadığı her şeyi 'samimi bir itirafta bulunmak istiyorum' diyerek ifadesine başlayan Mertgil, bu zamana kadar kızının can güvenliği için sustuğunu ileri sürdü. 15 sayfalık savunma dilekçesini mahkemeye sunan Ponzi Arzu, "Sistemin asıl kurucuları, 'Mağdurların zararlarını gidereceğiz, sen sakın konuşma' diyerek beni oyalayıp öne attılar" diye konuştu.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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