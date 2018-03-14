Ponzi Arzu’dan 15 sayfalık itiraf

Bursa'da Ponzi Arzu lakaplı ArzuMertgil (39), 'birlikte iş kurma ve yardımbahanesiyle para toplama' yöntemiyle57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdı.Mertgil ile birlikte G.Ş., S.Ç., S.T.ve R.A. tutuklandı. 7. Ağır Ceza Mahkemesinde,"dolandırıcılık" suçundan 789yıla kadar hapsi istenen Ponzi Arzu iletutuksuz sanıklar dün tekrar hakim karşısınaçıktı. Şimdiye kadar anlatmadığıher şeyi 'samimi bir itirafta bulunmakistiyorum' diyerek ifadesine başlayanMertgil, bu zamana kadar kızının cangüvenliği için sustuğunu ileri sürdü.15 sayfalık savunma dilekçesini mahkemeyesunan Ponzi Arzu, "Sisteminasıl kurucuları, 'Mağdurların zararlarınıgidereceğiz, sen sakın konuşma'diyerek beni oyalayıp öne attılar"diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.