Mina Başaran'ın üzerindeki ceketin acı hikayesi

Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 7 arkadaşıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde bekarlığa veda partisi düzenledi. Başaran Holding'e ait özel jetle İstanbul'a dönen 3'ü mürettebat 11 kişinin bulunduğu uçak İran'da düştü. Uçaktan sağ çıkan olmadı. Kazanın üzerinden 3 gün geçti. Geçen her saatte yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Her ayrıntı hüznü biraz daha artırdı. Hayatının baharındaki 11 ismin her birinin ayrı hikayeleri, hayalleri vardı. Mina Başaran 14 Nisan'da evlenecekti, düğününe sayılı günler kalmıştı. Tüm hazırlıklar yapılmış, davetiyeler bile basılmıştı. Başaran'ın arkadaşlarından Aslıhan İzmirli, kasım ayının sonunda nişanlanmıştı. Sinem Akay, ailesinin tekstil sektörüyle uğraşması nedeniyle işe hakimdi. Bu konudaki tasarımları ve çabalarıyla Casa Di Denim adlı bir marka kurdu. Akay'ın, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın bekarlığa vedası için özel bir kot ceket tasarladığı ortaya çıktı.