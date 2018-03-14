;
Yol Durumu
  1. Otostop asker
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber

Mina Başaran'ın üzerindeki ceketin acı hikayesi

Başaran Holding'e ait özel jet Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisinin ardından İstanbul'a dönerken İran'da düştü. 3'ü mürettebat 11 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından birçok ayrıntı ortaya çıktı. Yarım kalan 11 hayattan geriye hikayeleri ve fotoğrafları kaldı. Düşen özel jette yaşamını yitiren 11 kişiden Sinem Akay'ın, Mina Başaran için özel bir kot ceket tasarladığı ortaya çıktı. Başaran, uçağa binmeden o ceketi giyerek son kez poz vermişti...



Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 7 arkadaşıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde bekarlığa veda partisi düzenledi. Başaran Holding'e ait özel jetle İstanbul'a dönen 3'ü mürettebat 11 kişinin bulunduğu uçak İran'da düştü. Uçaktan sağ çıkan olmadı. Kazanın üzerinden 3 gün geçti. Geçen her saatte yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Her ayrıntı hüznü biraz daha artırdı. Hayatının baharındaki 11 ismin her birinin ayrı hikayeleri, hayalleri vardı. Mina Başaran 14 Nisan'da evlenecekti, düğününe sayılı günler kalmıştı. Tüm hazırlıklar yapılmış, davetiyeler bile basılmıştı. Başaran'ın arkadaşlarından Aslıhan İzmirli, kasım ayının sonunda nişanlanmıştı. Sinem Akay, ailesinin tekstil sektörüyle uğraşması nedeniyle işe hakimdi. Bu konudaki tasarımları ve çabalarıyla Casa Di Denim adlı bir marka kurdu. Akay'ın, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın bekarlığa vedası için özel bir kot ceket tasarladığı ortaya çıktı.

  • 14 Mart 2018, Çarşamba 16:24
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar