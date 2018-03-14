;
Yol Durumu
  1. Hava durumu son dakika! Mart ayının rekoru geliyor!
  2. Erdoğan: Temenni ederikm ki Afrin akşama kadar düşmüş olur

Milli gururumuz dünyanın göz bebeği oldu

tarafından tanıtılmasının ardından kısa sürede ihracat başarısı yakalayan NMS 4X4, Katar'daki DIMDEX 2018 ile ilk kez yurt dışında sergilendi. Şirket, fuarda yeni araç tedarikine yönelik Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı ile iyi niyet anlaşması imzaladı.

Türk savunma sanayisinin en yeni zıhlı aracı NMS 4X4, Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2018) ile ilk kez yurt dışında görücüye çıktı.

tarafından üretilen ve ilk kez Mayıs 2017'de düzenlenen 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'17) "Hafif Zırhlı Araçlarda Yeni Bir Çağ Başlıyor" sloganıyla tanıtımı yapılan NMS, geçen kısa sürede ihracat başarısı yakaladı.

Etiketler: ,
  • 14 Mart 2018, Çarşamba 12:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar