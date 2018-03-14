Milli gururumuz dünyanın göz bebeği oldu

Türk savunma sanayisinin en yeni zıhlı aracı NMS 4X4, Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2018) ile ilk kez yurt dışında görücüye çıktı.

Nurol Makina tarafından üretilen ve ilk kez Mayıs 2017'de düzenlenen 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'17) "Hafif Zırhlı Araçlarda Yeni Bir Çağ Başlıyor" sloganıyla tanıtımı yapılan NMS, geçen kısa sürede ihracat başarısı yakaladı.