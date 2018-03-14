Erdoğan: Temenni ederikm ki Afrin akşama kadar düşmüş olur

Beştepe'de düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararlılıkla devam eden harekata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AKŞAMA KADAR..."

Operasyonlarda 3 bin 444 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, "Afrin'e biraz daha yaklaştık temenni ederim ki, akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur." diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- Fabrikalarda çarklar durmasın diye var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Hamdolsun ülkemizi 4 kat büyüterek bu çabalarımızın karşılığını aldık.

- 2, 2 buçuk katlık büyümeyi sağlamamız lazım.

- Hedefimiz ülkemizi dünyanın 10 ekonomisinden biri haline getirmektir.

- Fırat Kalkanı, Zeytin dalı operasyonlarını kendi imkanlarımızla kendi kasamızdan yaptık.

- Hani 'şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamıyor' derler ya, bizi işte bu duruma düşürmek istediler. Hamdolsun, biz şeytanı da taşladık tavafımızı da yaptık.

Demokrasimize sahip çıkarken emniyetten, kalkınmadan asla taviz vermedik. Dünyada bu ikisini başaran az ülke vardır. 584 bin yeni öğretmen atadık, 110 yeni üniversite kurduk. Sağlıkta hastane ve diğer tedavi kurumları olarak 3 bin yeni tesisi ülkemize kazandırdık. Şimdi de şehir hastanelerimizi devreye alıyoruz. Bölünmüş yol uzunluğumuz 79 senede 6 bin 100 kilometreydi. Biz 16 senede buna 20 bin kiloketre bölünmüş yol ilave ettik. Karayollarımızın üzerine 258 yeni tünel inşa ettik. Dağları deldik, aşılmaz dağların hepsini delip geçtik. Ülkemizde daha önce olmayan yüksek hızlı tren (YHT) hatlarını inşa ettik. Şu anda Ankara, Konya, Eskişehir ve İstanbul YHT'den istifade ediyor. Eskiden sadece belirli bir kesimin faydalanabildiği hava yolunu, halkın yolu haline getirdik. Eskiden lüks otobüs fiyatına şimdi uçakla gidebiliyorsun.

Türkiye güçlenirken, büyürken hiçbir vatandaşımızın yoksulluğun pençesinden kıvranmasına rıza gösteremezdik. Şu anda tüm valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız hepsi sosyal yardım konusunda ilk müracaat kapısıdır.

Vesayet güçleri ile darbe heveslileri ile elbette bunların dışarıdaki destekçileri ile tarihi bir mücadele verdik, veriyoruz. Son 2 asırda neredeyse birbirinin kopyası saldırılarla, ihanetlerle mücadele etmiş bir milletiz. Çanakkale'de düşmana tarihinin en büyük hezimetini yaşattık ama bizim mücadelemiz orada bitmedi. İstiklal Harbi'ni de yakından takip ediyordu Akif. Şu anda müze olarak milletimize hizmet veren Taceddin Dergahı'na kapanan Akif, dünyadan ilişkisini keserek sabırsızlıkla beklenen şiirini 10 gün içinde bitirir. Meclis'te coşku ile gözyaşları içinde kabul edilen bu marş, öyle sıradan bir şiir, sıradan bir metin değildir. Bu marşımızın anlamını ve önemini çocuklarımıza iyi öğretmeliyiz.





"EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM..."

İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle birlikte okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamalar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerlerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Şiirlerini yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor.

"TEMENNİ EDERİM, AFRİN TAMAMEN DÜŞMÜŞ OLUR"

Afrin'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaştık temenni ederim ki, akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur.

15 Temmuz gecesi biz milletimize bir çağrı yaptık. Haydi meydanlara dedik. Haydi caddelere dedik ve milyonlar meydanlara döküldü. F-16'lar, helikopterler, tanklar bombaları yağdırırken benim milletim meydanlara, caddelere döküldü. 251 şehidimiz oldu ama bu şehitlerimizle biz ülkemizi kaptırmadık.

Bize akıl verenler bunlarla ülkemizi parçalamak istediler başaramadılar. Şu anda yüzlerce binlerce FETÖ ile ilgili asker elbisesi giymiş hainler içeride.





YÜZDE 65'İ YERLİ

Afrin'de kullandığımız silahların yüzde 65'i yerli. Bu daha da artacak. Bu kötü komşular bizi mülk sahibi, bilgi sahibi yaptı. Üretir duruma bizi getirdiler. Eksiğimiz çok ama bunları başaracağız. Dünyanın en iyi askeri eğitimlerinden geçirilen Batı medyasının allayıp pulladığı teröristler kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Dağlarda ne tüneller açmışlar. O teröristlerde bu kadar akıl yok.

"KUZEY IRAK'I DA TERÖRİSTLERİN BAŞINA YIKACAĞIZ"

Güya Afrin şehir merkezinde direniş yapacaklarını söyleyen teröristler biz gelince arkalarına bakmadan kaçtılar. Kendileri kaçarken şehirden çıkmak isteyen sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla engelliyorlar. Harekata başladığımız günden beri Afrin şehir merkezinin rejim güçlerine devredilmesi konusu köpürtülmeye devam ediyor. Afrin'e gidecek konvoylar yola bile çıkarıldı. Bu konvoyları içlerindeki sivillere zarar vermeden yollarda imha ettik ve oyunu bozduk. Şimdi de yapacağımız aynısıdır. Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğrusunu da Kuzey Irak sınırına kadar temizleyeceğiz. Yakında Kuzey Irak'ı da teröristlerin başına yıkacağız. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarız. Önceliğimiz kendi güvenliğimizdir.