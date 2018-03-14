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Hava durumu son dakika! Mart ayının rekoru geliyor!

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini geldi. Ülkemiz genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu iken İstanbul'a Mart ayının en yüksek sıcaklığı geliyor. İşte İstanbul için hava durumu tahminleri...

Hava durumu son dakika! Mart ayının rekoru geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Aksaray, Niğde, Kırşehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

17 MART CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA 18 DERECE OLACAK
İstanbul'a bahar havası geldi derken Mart ayının en yüksek sıcaklık rekoru da geliyor. 17 Mart Cumartesi Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkacak.

  • 14 Mart 2018, Çarşamba 12:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

BENCE DEREYİ GÖRMEDEN PAÇAYI SIVAMAMAK LAZIM TÜRKÇESİ MART ÇIKMADAN YAZ GELDİ DENMEZ.......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.03.2018 15:22
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