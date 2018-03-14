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Yol Durumu
  1. Büyük fırça!
  2. Ateş hattı

oldu

3 yaşındaki , 4. kattaki pencereden düşerek hayata gözlerini kapadı. Çocuğun bakıcısı ise gözaltına alındı

Melek oldu
Antalya'nın Kepez İlçesi'nde yaşayan Ümmet ile Gülşen Beyhan çiftinin kızları , daha 3 yaşındaydı. Küçük , Özbek asıllı bakıcısı A.O.'nun (30) lavaboda olduğu sırada, 4'üncü kattaki evin açık olan penceresine çıktı. Melek, dengesini kaybederek 4. kattan yere çakıldı. Kanlar içerisinde kalan ve ağır yaralanan Melek, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Ancak talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede kızlarının ölüm haberini alan Beyhan çifti, büyük üzüntü yaşadı. Bakıcı A.O., "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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