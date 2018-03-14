Melek oldu

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde yaşayan Ümmetile GülşenBeyhan çiftinin kızları Melek, daha 3 yaşındaydı. Küçük çocuk, Özbek asıllı bakıcısı A.O.'nun (30) lavaboda olduğu sırada, 4'üncü kattaki evin açık olan penceresine çıktı. Melek, dengesini kaybederek 4. kattan yere çakıldı. Kanlar içerisinde kalan ve ağır yaralanan Melek,çağrılan ambulanslahastaneye kaldırıldı.
Ancak talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede kızlarının ölüm haberini alan Beyhan çifti, büyük üzüntü yaşadı. Bakıcı A.O.,"taksirle ölüme sebebiyetvermek" suçundangözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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