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Öğretmenin dikkati baba istismarını ortaya çıkardı

'de temizlik işçisi Oğuz. İ. (42), üçüncü sınıf öğrencisi kızı A.İ.'ye (9) suçlamasıyla tutuklandı. Adliyeden cezaevine götürülürken, bir grup ilçe sakininin linç girişiminde bulunduğu Oğuz İ.'yi polis güçlükle kurtardı

Öğretmenin dikkati baba istismarını ortaya çıkardı
Yahyalı ilçesindeki olay, ilkokul öğretmeninin öğrencisinin durumundan şüphelenerek rehberlik servisine başvurmasıyla ortaya çıktı. A.İ., babasının ına uğradığını söyleyince durum polise bildirildi.

DHA'nın haberine göre; polis, özel bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan 21 yıllık evli, 2 çocuk babası Oğuz İ. 'yi gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adliyeden cezaevine götürülürken, bir grup ilçe sakininin linç girişiminde bulunduğu Oğuz İ.'yi polis güçlükle kurtardı.
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  • 13 Mart 2018, Salı 22:37
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