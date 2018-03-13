Dehşet anları... Çantasını çaldığı genç kızı yerde sürükledi!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yolda yürüyen S.K (21) isimli genç kızı, silah tehdidiyle çantasını gasp eden Gökhan Kundakcıoğlu (25), olay yerinde bulunan sivil polisler tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.
Korkudan, 'İmdat' diye bağırıp yardım isteyen S.K. kaçmak isterken dengesini kaybedip düştü. Ayağından yaralanan genç kız acı içerisinde kıvranırken şüpheli ise içinde 60 TL para ve kimlik kartları bulunan çantayı alarak kaçmak istedi.
SİVİL POLİSLER YAKALADI
Bu sırada İhsaniye Mahallesi'nde devriye gezen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, S.K.'nın çığlıklarını duyup olay yerine gelince kısa bir kovalamaca sonunda Gökhan Kundakcıoğlu'nu, suçüstü yakalarken gasp olayı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğüne götürülen hırsızlık, cinsel istismar, adam yaralama ve tehdit suçlarından kaydı bulunan Kundakcıoğlu, ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece, 'silahlı yağma' suçundan tutuklandı.
Etiketler: Balıkesir , İhsaniye Mahallesi , Gökhan Kundakcıoğlu , genç kız
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.