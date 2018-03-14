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Kalleşlerden Kuran’lı tuzak

Kur’an-ı Kerim için şehit olan kahraman askerimiz, herkesi gözyaşına boğdu.

Kalleşlerden Kuran’lı tuzak
Afrin'de YGP'li hainler, terk ettikleri bir evde Kur'an-ı Kerim'in altına bomba tuzaklayıp yere bıraktı. 1. Komando Tugayı'nda görevli askerler, köy evine girip bomba araması yapmak istedi. Kur'an-ı Kerim'in yerde olduğunu gören Orhan Sürmen, kutsal kitabımızı yüksek bir yere koymak istedi. Bu sırada bombanın patlaması üzerine Sürmen, şehit oldu.


Uzman Çavuş Orhan Sürmen
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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