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Erdoğan, Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Erdoğan'ı Yüzüklerin Efendisi' filminin kötü karakteri 'Saruman’a benzeterek hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan hakkındaki şikayetten vazgeçti.

Erdoğan, Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçti

İstanbul 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "tehdit" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan oyuncu ile şikâyetinden vazgeçen Cumhurbaşkanı 'ın avukatı katılmadı. Şekerci'nin avukatı Nail Gönenli, müvekkilinin iş nedeniyle şehir dışında olduğunu söyledi.

Duruşmada hâkim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından şikâyetin geri alındığına dair dilekçe verildiğini söyledi.

'İFADE VERMESİ GEREKİR'
Hâkimin, usul gereği Selin Şekerci'nin ifade vermesi gerektiğini hatırlatması üzerine Şekerci'nin avukatı Gönenli, suçlamanın "kamu görevlisine hakaret" olduğunu belirterek, "Şikâyetten vazgeçilmiştir" dedi.

Selin Şekerci'nin mazeretini kabul eden mahkeme, ifadesinin alınması için bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 12:24
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