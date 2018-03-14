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'de 1.3 milyar liralık ihale

'de kapatılan Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu arazisi 4 Nisan'da ihaleye çıkıyor. İhale bedeli olarak 1 milyar 356 milyon 600 bin lira + KDV tutarı belirlenirken, ihaleyi alacak firmanın rekor kazanç elde etmesi bekleniyor.

Etilerde 1.3 milyar liralık ihale

'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilanda ihalenin 4 Nisan yapılacağı belirtildi.

1.3 MİLYAR LİRA
Toplam 31 bin 885 metrekare alana sahip arazi imar planlarında kısmen ticaret, hizmet alanı, kısmen park alanı, kısmen de yol alanında kalıyor. Yükselik izni serbest ve emsali 2.5 olan arazinin yüzde 40'ında yapılaşmaya gidilebilecek. Muhammen Bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin + KDV olarak belirlenen taşınmaz için düzenlenecek ihalede 40 milyon 698 bin lira geçici teminat isteniyor. Teklif verecek firmaların 2017 yılında en az 1 milyar 200 milyon lira ciro elde etmesi gerekiyor.

10 Aralık 2014'te Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bunlara bağlı 12 şube müdürlüğü kapatılmıştı. Okulun da içerisinde bulunduğu bölge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Afet Riski Altındaki Alanlar statüsüne alınmıştı. Ardından okul Çatalca'ya taşınarak arazisi, polis lojmanı yapılması karşılığında 'ne devredimişti. Daha sonra bakanlığın araziyi ticaret merkezi ilan ederek 2.5 emsal inşaat hakkı verdiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul'un en değerli bölgesinde bulunan arazi ile ilgili tartışmalar 17-25 Aralık süreci sonrası gündeme gelmişti. Arsanın, ihale yapılmadan bir şirkete verildiği iddiaları gündeme gelmiş, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş söz konusu iddiaların doğru olmadığını araziye ait tapuları göstererek açıklamıştı.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 12:49
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