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’ta ilk gözaltı! 'da yakalandı

Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ’da ikametine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Sakarya’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, adliyeye sevk edildi.

Çiftlik Bank’ta ilk gözaltı! İstanbulda yakalandı

Geçtiğimiz günlerde, 'nın Taraklı ilçesindeki, Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak'ın (35) 'un Üsküdar ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan yönetim kurulu üyesi Çolak, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ki ifadesinde, kendisinin güvenlik görevlisi olduğunu ve daha sonrasında ise bilgisi dışında şirket müdürü yapıldığını söyledi. Çiftlik Bank ile yaşanan sıkıntılar sonrasında durumdan şüphelenerek sözde müdürlükten istifa ettiğini de ifade eden Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 13:12
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