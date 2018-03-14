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ile kritik toplantı ertelenebilir!

Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Washington'da yapılacak kritik görüşmenin, Dışişleri Bakanı Tillerson görevden alındığı için ertelenebileceğini söyledi.

ABD ile kritik toplantı ertelenebilir!

Mevlüt Çavuşoğlu, 'da Rus mevkidaşı ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin topraklarında kimsenin tehdit oluşturmaması gerekiyor. Teröristlerin burada barınmaması gerekiyor. Astana'da gözlemci, ne olduğunu görüyorlar. Münbiç ve 'nin kontrol ettiği yerlerin istikrara kavuşturulması yönünde bir anlayış var. Çalışma grubu var, görevden ayrıldığı için ABD ile yapmayı planladığımız toplantımız ertelenebilir. Yeni ABD Dışişleri Bakanı ile aynı anlayışla çalışmak isteriz."

ABD ile 'nin 19 Mart'ta Washington'da bakanlar düzeyinde toplantı yaparak Afrin ve Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesini ele alması bekleniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rex Tillerson'u görevden alarak, Dışişleri Bakanlığı görevine Direktörü Mike Pompeo'yu getirmişti.

"S-400'LERİN TESLİMATI HIZLANDIRILACAK"
Lavrov, 'nın S-400'lerin teslimatını hızlandıracağını söyledi. Çavuşoğlu da füze savunma sistemi Türkiye'ye ne kadar çabuk gelirse, o kadar iyi olacağını belirtti. Rusya ve Türkiye'nin Aralık ayında imzaladıkları anlaşmaya göre, Moskova'nın 2020'nin ilk yarısında S-400 teslimatına başlaması öngörülüyor.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 13:27
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