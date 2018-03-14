Mehmet Aydın; genç girişimcilik adı altında yaptığı PR çalışmalarıyla yüz binlerce kişiyi dolandırarak büyük bir siber sistem kurdu. Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal ise henüz 20 yaşında varlığın içinde yaşayan biri...
Yüz binleri dolandıran Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eski eşi de konuştu
Yüz binlerce kişiyi dolandırarak Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank isimli ponzi sisteminin mimarı Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Soysal da konuştu. Hesabına milyonlarda lira aktarıldığı iddia edilen Sıla Soysal iddiaları reddederek, Mehmet Aydın'dan kendisinin de şikayetçi olacağını söyledi.
Etiketler: Çiftlik Bank , Mehmet Aydın
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