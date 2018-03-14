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Yüz binleri dolandıran 'ın sahibi 'ın eski eşi de konuştu

Yüz binlerce kişiyi dolandırarak Uruguay'a kaçan isimli ponzi sisteminin mimarı 'ın eski eşi Sıla Soysal da konuştu. Hesabına milyonlarda lira aktarıldığı iddia edilen Sıla Soysal iddiaları reddederek, Mehmet Aydın'dan kendisinin de şikayetçi olacağını söyledi.

; genç girişimcilik adı altında yaptığı PR çalışmalarıyla yüz binlerce kişiyi dolandırarak büyük bir siber sistem kurdu. Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal ise henüz 20 yaşında varlığın içinde yaşayan biri...

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 13:07
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