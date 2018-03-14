;
Yol Durumu
  1. Melek oldu
  2. Direksiyonda bonzai

Ateş hattı

Yolcu otobüsü, park halindeki TIR’a çarptıktan sonra alev aldı. Araçta uyuyan 11 kişi yanarak can verirken, 23 kişi camı kırarak dışarı çıktı. Faciayla ilgili akla gelen ilk şüphe ise dı!

Ateş hattı
Türkiye, dün sabah 'dan gelen acı haberle karalar bağladı. İsmet Eslen idaresindeki 'İmparator Turizm'e ait otobüs, Tekirdağ'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıktı. Otobüs, Çorum Osmancık'a ulaştığında tam bir facia yaşandı. Araç, emniyet şeridine park edilen çelik boru yüklü Gürcistan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otobüs alev aldı. Çoğu yolcu uyuduğu için bilanço ağırlaştı. Yaralı kurtulan 23 kişi, camları kırarak otobüsten çıktı. Otobüs sürücüleri İsmet Eslen ve Ahmet Cilvenaz, muavin Cihan Çakmak ile yolcular Esra Kel, Mine Demir, Ayşe Delice, Murat Delice, Mehmet Cula, Dürdane Kaplan, Betül Kaplan, Mervenur Özçiftçi yanarak can verdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine ulaştı.

ŞOFÖR UYUDU MU?
İskelete dönen yolcu otobüsünden 11 kişinin kömürleşmiş cesedi çıkarıldı. Cesetlerin yandığı için kimlik tespitinin DNA testiyle yapılacağı açıklandı. Gürcistan uyruklu TIR sürücüsü gözaltına alındı. Ölen şoför Eslen'in direksiyon başında uyumuş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu açıklandı.


Katliam gibi dan yaralı olarak kurtulan yolcular dehşet anlarını anlattı. Tedavisi süren yolculardan Şeref Kalkan, "Kaza anında uyuyordum. Çarpmanın ardından uyandım. Her yeri alevler sardı. Kırılan camdan dışarı çıktık ve kurtulduk" ifadelerini kullandı.


Otobüste yanarak ölenler arasında şoför İsmet Eslen de bulunuyor.

ÇIKAMAYANLAR YANDI
Bebeği ile yaralı kurtulan Emine Göngör, "Otobüste benden başka herkes uyuyordu. Patlama sesiyle her yeri alevler sardı. Bir ağabey camı kırdı ve dışarı çıktık. Çıkamayanlar yanarak can verdi" dedi.

10 NUMARA YAĞ ŞÜPHESİ
Kazanın ardından yanan otobüsle ilgili akıllara '' şüphesi geldi. Yetkililer, kaza sonrası yanan otobüste 10 numaralı yağ kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili numune aldırdıklarını, bu konuda da inceleme yapılacağını bildirdi.


Erol TAŞKAN-Mihriban KOÇAKER-Zafer HALATÇI
Etiketler: , , , ,
  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar