Ateş hattı

Türkiye, dün sabah Çorum'dan gelen acı haberle karalar bağladı. İsmet Eslen idaresindeki 'İmparator Turizm'e ait otobüs, Tekirdağ'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıktı. Otobüs, Çorum Osmancık'a ulaştığında tam bir facia yaşandı. Araç, emniyet şeridine park edilen çelik boru yüklü Gürcistan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otobüs alev aldı. Çoğu yolcu uyuduğu için bilanço ağırlaştı. Yaralı kurtulan 23 kişi, camları kırarak otobüsten çıktı. Otobüs sürücüleri İsmet Eslen veAhmet Cilvenaz, muavin Cihan Çakmakile yolcular Esra Kel, Mine Demir,Ayşe Delice, Murat Delice, MehmetCula, Dürdane Kaplan, Betül Kaplan,Mervenur Özçiftçi yanarak can verdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine ulaştı.
ŞOFÖR UYUDU MU? İskelete dönen yolcu otobüsünden 11 kişinin kömürleşmiş cesedi çıkarıldı. Cesetlerin yandığı için kimlik tespitinin DNA testiyle yapılacağı açıklandı. Gürcistan uyruklu TIR sürücüsü gözaltına alındı. Ölen şoför Eslen'in direksiyonbaşında uyumuş olabileceği ihtimaliüzerinde durulduğu açıklandı.
Katliam gibi kazadan yaralı olarak kurtulan yolcular dehşet anlarını anlattı. Tedavisi süren yolculardan Şeref Kalkan, "Kaza anında uyuyordum. Çarpmanın ardından uyandım. Her yeri alevler sardı. Kırılan camdan dışarı çıktık ve kurtulduk" ifadelerini kullandı.
Otobüste yanarak ölenler arasında şoför İsmet Eslen de bulunuyor.
ÇIKAMAYANLAR YANDI Bebeği ile yaralı kurtulan Emine Göngör, "Otobüste benden başka herkes uyuyordu. Patlama sesiyle her yeri alevler sardı. Bir ağabey camı kırdı ve dışarı çıktık. Çıkamayanlar yanarak can verdi" dedi.
10 NUMARAYAĞ ŞÜPHESİ Kazanın ardından yanan otobüsle ilgili akıllara '10 numara yağ' şüphesi geldi. Yetkililer, kaza sonrası yanan otobüste 10 numaralı yağ kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili numune aldırdıklarını, bu konuda da inceleme yapılacağını bildirdi.
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