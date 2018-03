Ateş hattı

Erol TAŞKAN-Mihriban KOÇAKER-Zafer HALATÇI

dün sabah Çorum 'dan gelen acı haberle karalar bağladı.idaresindeki 'İmparator Turizm'e ait otobüs, Tekirdağ'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıktı. Otobüs, Çorum Osmancık'a ulaştığında tam bir facia yaşandı. Araç, emniyet şeridine park edilen çelik boru yüklü'a arkadan çarptı. Otobüs alev aldı. Çoğu yolcu uyuduğu için bilanço ağırlaştı. Yaralı kurtulan 23 kişi, camları kırarak otobüsten çıktı. Otobüs sürücüleriyanarak can verdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine ulaştı.İskelete dönen yolcu otobüsünden 11 kişinin kömürleşmiş cesedi çıkarıldı. Cesetlerin yandığı için kimlik tespitininyapılacağı açıklandı. Gürcistan uyruklu TIR sürücüsü gözaltına alındı. Ölen şoför Eslen'indurulduğu açıklandı.Katliam gibi kaza dan yaralı olarak kurtulan yolcular dehşet anlarını anlattı. Tedavisi süren yolculardan Şeref Kalkan, "Kaza anında uyuyordum. Çarpmanın ardından uyandım. Her yeri alevler sardı. Kırılan camdan dışarı çıktık ve kurtulduk" ifadelerini kullandı.Otobüste yanarak ölenler arasında şoför İsmet Eslen de bulunuyor.Bebeği ile yaralı kurtulan Emine Göngör, "Otobüste benden başka herkes uyuyordu. Patlama sesiyle her yeri alevler sardı. Bir ağabey camı kırdı ve dışarı çıktık. Çıkamayanlar yanarak can verdi" dedi.Kazanın ardından yanan otobüsle ilgili akıllara ' 10 numara yağ ' şüphesi geldi. Yetkililer, kaza sonrası yanan otobüste 10 numaralı yağ kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili numune aldırdıklarını, bu konuda da inceleme yapılacağını bildirdi.