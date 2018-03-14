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gün sayıyor

’in merkezi tamamen kuşatıldı. Sivil halkın çıkışı için hazırlanan koridordan bir sivil kenti terk etti. Afrin’in terörden temizlenmesi için sadece günler kaldı

Afrin gün sayıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce () 'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde, teröristlerin denetimindeki yerleşim alanları ve stratejik noktalar özgürleştirilmesine devam edildi. Son olarak kontrolün sağlandığı Afrin'in yanı başındaki Halidiye Köyü'nde de kilometrelerce uzunlukta tünel bulundu. Neredeyse her yüksek noktaya kule inşa edip, bölgeyi yer altı şehrine çeviren teröristlerin, Afrin'e yakın noktadaki köylerde ise TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerlemesiyle kilometrelerce uzunluğunda inşa ettiği tünelleri yarım bırakıp, kaçtığı ortaya çıktı. Sabah saatlerinde TSK, Afrin'in tamamen kuşatıldığını açıklarken, güvenli bir koridorun sivillerin ayrılması için açık bırakıldığı belirtildi. Afrin'den ayrılmaya çalışan yüzlerce araçlık konvoyun görüntüleri ise, merkezli bir televizyon tarafından yayınlandı. Dün bölgede Kila, Karabaş, Aşağı Kefer Dali, Masaracık ve Dermeşkanlı köyleri terörden temizlendi. Diğer noktalardaki köylerle dün temizlenen köy sayısı 12 oldu. Harekatta 3400 terörist etkisiz hale getirildi.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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